Kartalkaya Yangını Davasında Yeni Gelişmeler

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın dördüncü gününde otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusu yapıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada tutuklu sanık Halit Ergül, savunmasının ardından müşteki avukatlarının sorularını yanıtladı.

Ergül, "Kültür ve Turizm Bakanlığının aralıktaki denetimine katılan iki personelin Gazelle Otel'de kaldığına dair fatura kestiniz mi, ücret tahsil ettiniz mi?" sorusuna, "Bilemiyorum." cevabını verdi.

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının zorunlu hale getirdiği sprinkleri (yangın söndürme sistemi) neden kurmadınız?" sorusunu Ergül, "Denetimlerde normal çıktığımız için bilmiyorum. Bizden sonra 1500 otel mühürlendi. Keşke bizi de 15 gün mühürleselerdi bu olay yaşanmasaydı." şeklinde yanıtladı.

Otele kesilen cezalara ilişkin soru üzerine Ergül, "Büyük bir ceza yemedik ama müşteri şikayetleriyle ilgili cüzi miktar ceza yedik." ifadesini kullandı.

Ergül, "Yönetimde üst gözetim görevinizi devrettiniz mi?" sorusuna, "Hayır devretmedim, öyle bir şey olmadı. Bana gelirler 'Ne gerekiyorsa yapın.' derdim." cevabını verdi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansında görevi olup olmadığı sorulan Ergül, "Vardı, seçimle geldim." dedi.

"Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimleriyle ilgili bir yetkiliyle irtibatınız var mıydı?" sorusunu, "Yoktu." olarak cevaplayan Ergül, "Bakanlık denetçilerini ücretsiz misafir ettiniz mi?" sorusuna da "Hayır, etmedik." yanıtını verdi.

Ergül, "Yangın kontrol paneli yangından sonra sökülmüş, bu konuda talimatınız var mı?" sorusunu, "Ben ve personelimle alakası olmadığı belli çünkü biz otele yangından sonra girmedik. Bizden önce jandarma girdi, biraz daha bakılsa jandarma kriminalin söküp çıkarttığı ortaya çıkar." şeklinde cevapladı.

Sanık Ergül, "Bizce yangına ilişkin kusurunuz var, kasten bir durum var. Hiç pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusuna cevap vermek istemediğini söyledi.

"Pişman mısınız? Pişman olduğunuzu, özür dilediğinizi duymadık." denilmesi üzerine "Uyumuyorum ben." diyen Ergül, "Kusurunuz var mı?" sorusuna, "Benim kusurum falan yok." cevabını verdi.

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin'in, "Müşterilerin bir an önce kurtarılmasıyla ilgili talimat verdiniz mi?" sorusuna, "Düşünemedim." diyen Ergül, "Arabaların satılmasıyla ilgili talimat verdiniz mi?" sorusunu, "Öyle bir şey yok. Bir aracın bile satıldığı ispat edilirse başım üstüne." şeklinde yanıtladı.

Gültekin'in soru sorduğu sırada müdafi avukatının araya girmesiyle sanık yakınları, müştekiler ve avukatlar arasında tartışma çıktı.

Birbirlerinin üzerine yürümek isteyen tarafları, güvenlik güçleri arayarak girerek engelledi.

Güvenlik güçleri, taraflar arasında güvenlik koridoru oluştururken duruşma salonu boşaltıldı.

Duruşmaya yarın sabaha kadar ara verildi.