Kartallılar Hızır Orucu'nun İlk Gününde Bir Araya Geldi

11.02.2026 15:59  Güncelleme: 17:09
Kartal Cemevi'nde gerçekleştirilen Hızır Orucu etkinliğinde vatandaşlar bir araya gelerek oruçlarını açtı. Programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

(İSTANBUL)- Kartallı vatandaşlar, Hızır Orucu'nun ilk günü dolayısıyla Kartal Cemevi'nde bir araya gelerek oruçlarını açtı. Programda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Hızır Orucu'nun ilk günü dolayısıyla Kartallı vatandaşlar, Kartal Cemevi'nde bir araya geldi. Programa, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat ve ilçe yönetimi, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Ağdaş ve Hayri Doğruyol, Belediye Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, belediye meclis üyeleri, Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, Cemevi Vakfı Dedesi Celal Özer ile çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

Gerçekleştirilen Hızır Cemi'nde Dede Celal Özer lokma duası etti. Özer, Hızır ayının yardımlaşma, bolluk, bereket ve huzurun simgesi olduğunu ifade ederek, tutulan oruçların ve paylaşılan lokmaların kabul olması temennisinde bulundu.

"Edilen her dua umudu ve iyiliği çoğaltsın"

Aynı sofrada buluşmanın önemine dikkati çeken Başkan Yüksel, Hızır ayının birlik ve beraberliği pekiştiren bir dönem olduğunu ifade etti. Yüksel, "Hızır orucu tutan tüm canların tuttukları oruçların, paylaştıkları lokmaların ve ettikleri duaların halk katında kabul olmasını diliyorum. Paylaşılan her lokma bereketi, edilen her dua umudu ve iyiliği çoğaltsın" dedi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yüksel, istek ve önerileri dinledi.

Hızır orucu üç gün boyunca Kartal Cemevi'nde devam edecek ve vatandaşlara Hızır lokması ikram edilecek.

Kaynak: ANKA

