Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman Kursiyerleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman Kursiyerleri Ziyaret Etti

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman Kursiyerleri Ziyaret Etti

Kartepe Belediye Başkanı ve AK Parti'nin adayı Mustafa Kocaman, seçim çalışmaları kapsamında Derbent ve Şirinsulhiye KAR-MEK kurslarında eğitim gören kadınları ziyaret etti. Kocaman, kursiyerlerin taleplerini dinleyerek yeni dönemde yapmayı planladığı çalışmaları anlattı. Ayrıca, Kocaeli'nin 50 yıllık hayali olan teleferik projesinin bitme aşamasına geldiğini belirterek ilçeye ekonomik katkı sağlayacağını ifade etti.

01.03.2024 13:17  Güncelleme: 13:18
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Kartepe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, seçim çalışmaları kapsamında kursiyerleri ziyaret etti.

Derbent ve Şirinsulhiye KAR-MEK kurslarında eğitim gören kadınları ziyaret eden Kocaman, kursiyerler tarafından hazırlanan ürünleri inceledi.

Kursiyerlerin taleplerini dinleyen Kocaman, yeni dönemde yapmayı planladığı çalışmaları anlattı.

Kocaeli'nin 50 yıllık hayali olan teleferik projesinin, bitme aşamasına geldiğini belirten Kocaman, "Teleferik ilçemizde bir yoğunluk oluşturacak. Bu yoğunluğun karşılığında, ilçemize ekonomik olarak bir katkı verecek. Sizlerin ticaretin içerisinde olması çok önemlidir. Bu konuda bizler de elimizden gelen desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş ve partililer de katıldı.

Kaynak: AA

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