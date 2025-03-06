Kartepe'de 4 Gün Yanan Gaz Yeniden Alevlendirildi - Son Dakika
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Kartepe'de 4 Gün Yanan Gaz Yeniden Alevlendirildi

Kartepe'de sondaj çalışmasında açığa çıkan gaz 4 gün sonra kendiliğinden söndü, AFAD tekrar alevlendirdi.

06.03.2025 17:24
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4 gündür yanan gaz söndü, ekipler yeniden alevlendirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışması sırasında açığa çıkan ve 4 gündür aralıksız yanan gaz, sabaha karşı kendiliğinden söndü. AFAD ekipleri, yaptıkları ölçümlerin ardından gazı kontrollü şekilde yeniden alevlendirdi.

Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolu yan yol üzerinde 2 Mart Pazar günü yapılan metro projesi sondaj çalışması sırasında, yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı. Gazı fark eden firma çalışanları, AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi. Numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için de gazı tutuşturdu.

4 gün boyunca aralıksız yanan gaz, sabah saatlerinde kendiliğinden söndü. AFAD ekipleri, gaz çıkışının ölçümünü gerçekleştirdikten sonra güvenlik önlemleri alarak gazı tekrar kontrollü şekilde alevlendirdi.

Bölgedeki ekiplerin çalışmaları ve bekleyişleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Kartepe, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Çevre, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartepe'de 4 Gün Yanan Gaz Yeniden Alevlendirildi - Son Dakika

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