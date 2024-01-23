Kartepe\'de Atlı Jandarma Timleri Tatilcilerin Güvenliğini Sağlıyor

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartepe'de atlı jandarma timleri, tatilcilerin huzurlu ve güvenli vakit geçirmeleri için görev yapıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Kartepe'deki Sisli Vadi bölgesinde jandarmanın temsil ve etkinliğini artırmak, yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla atlı jandarma timleri devriye faaliyetlerine başladı.

Faaliyet kapsamında yerli ve yabancı ziyaretçilere jandarmanın tanıtımı yapılarak, turizm güvenliği sağlanmaya devam ediliyor.

Öte yandan atlı timler, tatilcilerin de beğenisini kazanıyor. Atlar çocukların dikkatini çekiyor. Çocuklarıyla atları seven ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektiriyor.