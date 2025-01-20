Kartepe'de Baltalı Saldırı: Bir Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartepe'de Baltalı Saldırı: Bir Ölü

Kartepe\'de Baltalı Saldırı: Bir Ölü

Kartepe'de başına baltayla darbe alan İsa T. hastanede hayatını kaybetti, 2 kişi gözaltında.

20.01.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde baltayla yaralandığı belirlenen kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Suadiye Mahallesi orman yolu mevkisinde, kulübesi önünde motosikletini gören bir yakını İsa T'yi (35) ziyaret etti.

İsa T'yi kulübede kanlar içinde gören kişi, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Baltayla başına darbe aldığı belirlenen İsa T, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruştuma başlatan jandarma ekiplerinin, 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Kartepe, kocaeli, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartepe'de Baltalı Saldırı: Bir Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı asılsız çıktı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
23:35 Verilen hediye dikkat çekti Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
22:24 Gazze’de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi Gazze'de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi
11:31 Hamas bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim etti Hamas bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim etti
11:16 Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti
11:04 Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı
10:55 Gazze’ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti Gazze'ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti
10:18 Kağıthane’de asfalt döken kamyonun damperi devrilip balkona girdi ölümden saniyelerle kurtuldu Kağıthane'de asfalt döken kamyonun damperi devrilip balkona girdi; ölümden saniyelerle kurtuldu
10:08 Naci Görür, Yedisu Fayı’nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe
09:45 İrem Derici’nin “evlilik şartı“ şaşkına çevirdi İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi
09:28 İsrail ateşkes saatinde Gazze’yi yeniden vurdu İsrail ateşkes saatinde Gazze'yi yeniden vurdu
08:40 Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti
08:01 5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti 5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti
07:36 TikTok, ABD’de erişime kapatıldı TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 02:04:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kartepe'de Baltalı Saldırı: Bir Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.