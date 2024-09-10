Kartepe\'de Bisikletli Çocuk Ağır Yaralandı

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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, cipin çarpıp altında sürüklediği bisikletli K.A. (13), ağır yaralandı. Cip sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Sezenler Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AU 325 plakalı cip, bisikletiyle yolun karşısına geçen 8'inci sınıf öğrencisi K.A.'ya çarptı. K.A., cipin altında sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın altından çıkarılan K.A., sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. K.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, cip sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.