Kartepe'de gece bekçisine araç çarptı, ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartepe'de gece bekçisine araç çarptı, ağır yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan gece bekçisi Mehmet Cüce'ye hafif ticari araç çarptı. Cüce ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.02.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan gece bekçisi Mehmet Cüce'ye (64), hafif ticari araç çarptı. Cüce ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bölgedeki bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalışan Mehmet Cüce, mesai bitiminin ardından evine gitmek için yola çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Cüce'ye, 41 PY 788 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada Mehmet Cüce, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cüce'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; karşıya geçmek için caddeye çıkan Cüce'nin 2 şeridin ortasında durduğu, bu sırada Cüce'nin sağdan gelen hafif ticari araca durması yönünde işaret yaptığı, ancak aracın ona çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kartepe\'de gece bekçisine araç çarptı, ağır yaralandı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Yaralanma, Soruşturma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartepe'de gece bekçisine araç çarptı, ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 17:27:06. #1.11#
SON DAKİKA: Kartepe'de gece bekçisine araç çarptı, ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement