Kartepe\'de Kar Yağışı Sırasında Yollar İçin Belediye Çalışmaları Başlatıldı

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KOCAELİ'nin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, Kartepe ilçesindeki 1600 rakımlı zirvede, belediye ekipleri yollarda olumsuzluk yaşanmaması için gece saatlerinden itibaren çalışma başlattı.

Kocaeli'de, dün akşam saatleri itibariyle etkili olan sağanak yağış yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. İstanbul'a 120 kilometre uzaklıktaki Kartepe bölgesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. 1600 rakımlı zirvede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme araçlarıyla çalışma başlattı.

HABER: Nazım Özgün ERBULAN/KARTEPE(Kocaeli),