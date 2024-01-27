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Kartepe'de kızak tesisinde çıkan kavgada 2 görevli bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Kartepe'de kızak tesisinde çıkan kavgada 2 görevli bıçakla yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir kızak tesisi, kızakla yüzüstü kaymak isteyen bir kişiyle çalışanlar arasında çıkan tartışma sonucunda kavgaya dönüştü. Kavgada, 2 tesis çalışanı bıçakla yaralandı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. İfadesi alınan 15 kişi hakkında soruşturma başlatıldı ve tesisler geçici olarak hizmet veremeyecek duruma geldi.

Kartepe\'de kızak tesisinde çıkan kavgada 2 görevli bıçakla yaralandı
27.01.2024 - 18:09,
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir tesiste kızakla yüzüstü kaymak isteyen kişiyi uyaran 2 görevli bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiyi göre, Sisli Vadi mevkisindeki kızak tesisine arkadaşlarıyla gelen kimliği belirlenemeyen kişi, kiraladığı kızakla yüzüstü kaymak istemesi üzerine bir çalışanla tartışmaya başladı.

Daha sonra gruptakilerin de karıştığı kavgada, 2 tesis çalışanı bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili 15 kişinin ifadesinin alındığı, tesislerin geçici olarak hizmet vermeyeceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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Kocaeli, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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