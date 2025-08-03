Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde seyreden E.A. yönetimindeki 2-DKQ-237 yabancı plakalı otomobil ile H.A.S. idaresindeki 41 HZ 179 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile S.L.C. ve S.A. isimli yolcular yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kartepe'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
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