Kartepe'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kartepe'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Kartepe\'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

248 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

11.11.2024 19:19
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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 2 otomobil ve 1 tankerde yapılan aramada 248 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara takılı şarjörler ile 8 kilogram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Kartepe ilçesinde geçtiğimiz 8 Kasım Cuma günü 2 otomobil ve 1 tankerde arama yapıldı. Yapılan aramada 248 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara takılı halde 248 adet şarjör, 8 kilogram skunk isimli uyuşturucu madde ile suç geliri olduğu değerlendirilen 13 bin 100 Dolar ve 150 Euro ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Kocaeli Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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