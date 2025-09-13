Kartepe'de Takıntılı Aşık Cinayeti - Son Dakika
Kartepe'de Takıntılı Aşık Cinayeti

13.09.2025 18:59
İpek Genç ve kardeşi, takıntılı Erkhan Derse tarafından vuruldu, Sakarya'da defnedildiler.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kendisine takıntılı olan Erhan Derse (37) tarafından tabancayla vurularak öldürülen İpek Genç (35) ve kardeşi Abdullah Barış Genç (23) memleketleri Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kartepe ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi Başkent Sokak ile Yaz Sokak kesişiminde meydana geldi. Erhan Derse, apartmanın önünde, takıntılı olduğu 1 çocuk annesi hemşire İpek Genç ile kardeşi Abdullah Barış Genç'e tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği İpek Genç ve Abdullah Barış Genç kanlar içerisinde kalırken, Erhan Derse, aynı silahı başına doğrultup ateşledi. Silah seslerini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. İpek Genç ve kardeşi Abdullah Barış Genç ile Erhan Derse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

İpek Genç ve kardeşi Abdullah Barış Genç'in cenazesi, işlemlerinin ardından memleketleri Sakarya'nın Sapanca ilçesine gönderildi. Genç kardeşlerin cenazeleri baba evinde helallik alınmasının ardından Sapanca Yeni Camisine getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası abla- kardeş gözyaşları arasında Kemer Aile Kabristanlığına defnedildi.

Haber: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),

Kaynak: DHA

