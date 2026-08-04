Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Kartepe'de düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Kartepe'de 3 adrese düzenlenen operasyonlarda, 119 kök Hint keneviri, 730 gram esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?