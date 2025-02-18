Vatandaş diken üstünde: 23 saattir aralıksız yanıyor - Son Dakika
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Vatandaş diken üstünde: 23 saattir aralıksız yanıyor

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde metan gazından kaynaklı çıkan yangın yaklaşık 23 saattir sürürken, olayla ilgili konuşan mahalle muhtarı İbrahim Kır, "Bölge trafiğe kapatıldı, önlemler alındı" dedi.

18.02.2025 12:49  Güncelleme: 12:50
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İlginç olay, dün saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'ta metro inşaatının sondaj çalışması sırasında meydana geldi. Yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi.

BÖLGEYE KİMSE YAKLAŞTIRILMIYOR

İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şerit çeken ve demir bariyerle yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEDE

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Dumlupınar Mahalle Muhtarı İbrahim Kır bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Mahalleli diken üstünde: 23 saattir aralıksız yanıyor

"TEHLİKELİ BİR DURUM YOK"

Yangınla ilgili Dumlupınar Mahallesi Muhtarı İbrahim Kır açıklamalarda bulundu. Zemin etüdü için süren sondaj çalışmaları esnasında metan gazının açığa çıktığını ifade eden Kır, "Mahallemiz için herhangi bir tehlike arz etmemekte. 23 saattir yanma devam ediyor. Bütün kurumlar geldi, baktı ve incelediler. Doğal gaz ile alakalı bir durum değil. Metan gazı olduğu tespit edildi ve yanarak bu şekilde devam ediyor. Bölge trafiğe kapatıldı, önlemler alındı" şeklinde konuştu.

Mahalleli diken üstünde: 23 saattir aralıksız yanıyor
Vatandaş diken üstünde: 23 saattir aralıksız yanıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Vatandaş diken üstünde: 23 saattir aralıksız yanıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Herbokolog Sami null:
    her işte bir hayır vardır 5 yıl sonra kendi kendine patlasaydı daha mı iyiydi 6 0 Yanıtla
  • Fatih KEŞ:
    Bu kışı çadır kurup orada mı geçirsek acaba beleş ısınırız :) 3 0 Yanıtla
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