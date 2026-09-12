Kartepe Teleferik 14-27 Eylül'de bakım nedeniyle seferlere ara verdi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark'ın işlettiği Kartepe Teleferik, kış sezonu öncesi genel bakım çalışması nedeniyle 14-27 Eylül tarihlerinde hizmet veremeyecek. Derbent'ten 1423 rakımlı Kuzuyayla'ya ulaşım sağlayan hat, 28 Eylül Pazartesi günü yeniden hizmete alınacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark tarafından işletilen Kartepe Teleferik, kış sezonu öncesi genel bakım çalışması nedeniyle 14-27 Eylül tarihlerinde hizmet veremeyecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Derbent'ten 1423 rakımlı Kuzuyayla'ya ulaşım sağlayan teleferik hattında, tesisin kış sezonuna güvenli ve sorunsuz şekilde hazırlanması amacıyla 14 Eylül'de bakım çalışmasına başlanacak.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kartepe Teleferik, 28 Eylül Pazartesi günü yeniden hizmete alınacak.
Kaynak: AA
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