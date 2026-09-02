Kaş açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi Sahil Güvenlikle tahliye edildi
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden bir gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerince tekneden alındı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarında seyreden gezi teknesindeki kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekiplerce tekneden alınan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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