Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri, kas hastası 16 yaşındaki Murat Ersoy'a doğum günü sürprizi yaptı.
Kas hastası Murat Ersoy'un polisleri çok sevdiğini öğrenen ekipler, kendisine sürpriz kutlama düzenledi.
Doğum günü pastasıyla Ersoy'u evinde ziyaret eden polis ekibi, gencin 16. yaş gününü kutladı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından doğum gününün fotoğrafları paylaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Kas Hastası Gence Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?