Kaş\'ta deniz dibi temizliğinde yüzlerce atık toplandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde araç lastiği, demir duba, kasa, bisiklet, levha ve halının da bulunduğu atıklar toplandı.

Valilik himayesinde yürütülen "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi" kapsamında Kaş Limanı ve çevresinde temizlik yapıldı.

"Antalya'da Deniz Hep Temiz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Kaymakamlık koordinesinde Kaş Sualtı Derneği (KASAD), ilçede faaliyet gösteren dalış okulları ile Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı dalgıçlar görev aldı.

Temizlik çalışmalarında deniz dibinden kamyon ve otomobil lastikleri, şişeler, demir duba, kasa, bisiklet, levha, kablolar, demir parçaları ve halının da aralarında bulunduğu atıklar çıkarıldı. Yaklaşık iki saat süren çalışmada çıkarılan atıklar, kıyıya taşınarak geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de denizden çıkarılan atıkların taşınmasına destek verdi.

Etkinlik boyunca limandaki deniz trafiği geçici olarak durdurulurken, Sahil Güvenlik ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı.

KASAD Başkan Yardımcısı Erhan Onat, yaptığı konuşmada, deniz dibi temizliğinin ve plajların beklediklerinden daha temiz çıktığını ancak liman içerisinde çok fazla atık ve kalıntıyla karşılaştıklarını belirtti.

Onat, 10 günde 250 dalgıcın temizlik çalışmalarına katıldığını vurgulayarak, deniz dibi temizliği çalışmalarının 5 Haziran'a kadar süreceğini kaydetti.