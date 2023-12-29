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Kaş'ta misinaya takılan caretta caretta kurtarıldı - Son Dakika
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Kaş'ta misinaya takılan caretta caretta kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde misinaya takılan bir caretta caretta, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi ve gönüllülerin yardımıyla kurtarıldı. Kaş Limanı'nda fark edilen deniz kaplumbağası için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi, dalış eğitmeni ve DEKAMER gönüllüsü deniz kaplumbağasını ağlardan kurtarmak için harekete geçti. Kaplumbağa kurtarıldıktan sonra suya bırakıldı ve kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaş\'ta misinaya takılan caretta caretta kurtarıldı
29.12.2023 - 16:03,  Güncelleme: 16:05
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Antalya'nın Kaş ilçesinde misinaya takılan caretta caretta, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi ve gönüllülerin desteğiyle kurtarıldı.

Kaş Limanı'nda misinaya takılan deniz kaplumbağasını fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Kısa sürede limana gelen Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi, dalış eğitmeni Oray Ercan ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) gönüllüsü Özcan Keçeli, deniz kaplumbağasını ağlardan kurtarmak için harekete geçti.

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi ve gönüllüler, ulaştıkları deniz kaplumbağasını misinadan kurtararak suya bırakıldı.

Kaplumbağayı kurtarma anları, DEKAMER gönüllerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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