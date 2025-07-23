Kaş'ta Orman Yangını

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaş'a bağlı Üzümlü Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.
Haber- kamera: ANTALYA,
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