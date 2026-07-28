Kaş'ta Orman Yangınına Müdahale Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaş'ta Orman Yangınına Müdahale Başladı

Kaş\'ta Orman Yangınına Müdahale Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahaleye başlandı.

Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı orman yangını çıktı. Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve toplam 135 teknik personel ve orman işçisi ile karadan ve havadan müdahaleye başlandı. Yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Orman Yangını, Doğal Afet, Antalya, Güncel, Çevre, Kaş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaş'ta Orman Yangınına Müdahale Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde korkunç facia Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Denizde korkunç facia! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Alkolmetreyi üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 192 bin TL ceza Alkolmetreyi üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 192 bin TL ceza
Ankara’dan İsrail’i saf dışı bırakan hamle Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan Ankara'dan İsrail'i saf dışı bırakan hamle! Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan
Suriye’den İsrail açıklaması Gündem yaratacak Türkiye detayı Suriye'den İsrail açıklaması! Gündem yaratacak Türkiye detayı
Piyasaların beklediği karar Petrol fiyatları sert düştü Piyasaların beklediği karar! Petrol fiyatları sert düştü
LGS’de geri sayım Tercihler bugün sona eriyor LGS'de geri sayım! Tercihler bugün sona eriyor

07:30
Kritik zirve için ABD’ye gitti İşte Netanyahu’nun çantasındaki en önemli dosya
Kritik zirve için ABD'ye gitti! İşte Netanyahu'nun çantasındaki en önemli dosya
07:21
İran’da infaz dalgası sürüyor Protesto davasında 2 kişi daha idam edildi
İran'da infaz dalgası sürüyor! Protesto davasında 2 kişi daha idam edildi
07:14
Dev şirket, 76 bin kanser davasını bitirmek için 5,5 milyar doları gözden çıkardı
Dev şirket, 76 bin kanser davasını bitirmek için 5,5 milyar doları gözden çıkardı
07:05
Komedyen Deniz Göktaş’ın tahliye talebine mahkemeden ret
Komedyen Deniz Göktaş'ın tahliye talebine mahkemeden ret
06:54
Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar
Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar
06:27
Türk vatandaşlarına kötü haber Karadağ’a girişte artık vize istenecek
Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 07:35:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Kaş'ta Orman Yangınına Müdahale Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.