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Kaş'ta Sağanak Sonucu Cami Su Baskınına Uğradı - Son Dakika
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Kaş'ta Sağanak Sonucu Cami Su Baskınına Uğradı

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Ahatlı Mahallesi'ndeki Ahatlı Camisi su baskınına uğradı. Camide hasar oluştu. Ayrıca, Sarılar Mahallesi'nde su basan bir ahırda 7 küçükbaş hayvan telef oldu. Kaş Belediyesi ekipleri taşan dereler ve kapanan yollar için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaş\'ta Sağanak Sonucu Cami Su Baskınına Uğradı
17.01.2024 - 02:03,
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Antalya'nın Kaş ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bir camiyi su bastı.

Kaş genelinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle kırsal kesimlerdeki mahallerde ev ve seraları su bastı, bazı mahallerde yollar ulaşıma kapandı.

Ahatlı Mahallesi'ndeki Ahatlı Camisi'ni de su bastı. Kullanılmaz hale gelen camide hasar oluştu.

Sarılar Mahallesi'nde su basan bir ahırda 7 küçükbaş hayvan telef oldu, 2 büyükbaş hayvan ise belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makineleri taşan dereler ve kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sahada zarar gören mahalleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceliyor.

Kaynak: AA
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