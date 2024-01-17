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Kaş'ta Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları ve Dere Taşkınları - Son Dakika
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Kaş'ta Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları ve Dere Taşkınları

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle kırsal kesimlerdeki mahallelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte zorlandı. Taşan dereler ise sera ve tarım arazilerini su altında bıraktı. Kaş Belediyesi ekipleri su basan bölgelerde tahliye çalışmaları yaparken, dere taşkınları ve sel nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, birçok mahallede su baskınları olduğunu ve maddi zararlar oluştuğunu belirtirken, hayvan telef olan ahır ve su basan Ahatlı Camisi'nde temizlik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kaş\'ta Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları ve Dere Taşkınları
17.01.2024 - 15:37,  Güncelleme: 15:40
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Antalya'nın Kaş ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede zaman zaman aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle kırsal kesimlerdeki mahallerde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte gitmekte zorlandı.

Taşan dereler nedeniyle bazı sera ve tarım arazileri de su altında kaldı.

Kaş Belediyesi ekipleri su basan bölgelerde tahliye çalışması yaptı. Ekiplerin iş makineleri ile taşan dereler çevresinde ve sel nedeniyle kapanan yollarda çalışmaları sürüyor.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçede dün akşamdan itibaren etkili olan sağanağın dere taşkınları ve sele neden olduğunu söyledi.

İlçedeki bir çok mahallede su baskınları olduğunu ifade eden Ulutaş, "Bazı ev ve iş yerlerine su girdi. Bu nedenle maddi zararlar oluştu. Sarılar Mahallesi'ndeki su basan bir ahırda küçükbaş hayvanlar telef oldu. Ahatlı Camisi'ni de su bastı. Ekiplerimiz camide temizlik çalışması yapıyor. Teyakkuz halindeyiz." dedi.

Kaynak: AA
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