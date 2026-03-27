Kaş\'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu çerçevede V.K. ve Y.P'nin iş yerine operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada çok sayıda tarihi obje ile gümüş sikke ele geçirdi.

Operasyonda söz konusu 2 şüpheli gözaltına alındı.