Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu çerçevede V.K. ve Y.P'nin iş yerine operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada çok sayıda tarihi obje ile gümüş sikke ele geçirdi.
Operasyonda söz konusu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kaş'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?