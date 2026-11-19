TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, engelli bireylerin iklim değişikliğinden en çok etkilenen kesimler arasında yer aldığını belirterek, iklim politikalarının karar ve uygulama süreçlerine aktif katılımlarının sağlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin çevresel sonuçlarının yanı sıra ekonomik ve sosyal etkilerinin de bulunduğunu ifade etti.

Kasapoğlu, iklim değişikliğinin herkesi etkilediğine işaret ederek, "Engelli bireyler iklim değişikliğinden en çok etkilenenler arasında yer alıyor. Engelli bireylerin BM'nin diyalog, uzlaşı ve aksiyon süreçlerinin içerisinde aktif bir şekilde yer alması gerekiyor. Hem karar hem de uygulama süreçlerinde COP31 kapsamında yapılacak toplantı ve vizyon çalışmaları çok önemli." dedi.

Dirençli şehirlerin sosyal alan, istihdam, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her alanda erişilebilirliğin sağlanmasıyla mümkün olacağını vurgulayan Kasapoğlu, bu konuda özellikle yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düştüğünü kaydetti.

Kasapoğlu, yerel yönetimlerin kaldırımlardan toplu ulaşıma, otobüs duraklarından kent yaşamının diğer alanlarına kadar erişilebilirliği sağlaması gerektiğini bildirerek, engelli bireylerin kent konseyleri ve engelli meclislerinde karar alma süreçlerine etkin katılımının önemine dikkati çekti.

"Oluşturacağımız rapor ülkemizin stratejilerine rehber olacak"

TBMM'de yaklaşık 1,5 yıldır engelli bireylerin sorunlarına yönelik araştırma raporu hazırladıklarını aktaran Kasapoğlu, bu kapsamda binlerce kişiyle görüştüklerini, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini anlattı.

Kasapoğlu, çözüm önerisi olan herkesin çalışmalara katkı sunduğunu belirterek, "Oluşturacağımız rapor ülkemizin bu anlamdaki stratejilerine bir rehber olacak. Bizim raporumuz raflarda tozlanacak bir rapor olmayacak. Bu konuda eylem, fikir ortaya koymak isteyen herkes için bir vizyon ortaya koyacağız." diye konuştu.

Engelli bireylerin afet öncesi, sırası ve sonrasında ihtiyaç duyacağı tedbirlere yönelik çalışmalar yürüttüklerine değinen Kasapoğlu, yangın sonrası görme engelli bireylerin, deprem sonrası ise tekerlekli sandalye kullanan bireylerin tahliyesini kolaylaştıracak çözümler üretilmesi gerektiğini, buna yönelik teknik düzenlemelerin önceden hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Kasapoğlu, iklim değişikliğiyle mücadelenin herkes için sorumluluk gerektirdiğine dikkati çekerek, "COP31'de Türkiye bunu güçlü bir şekilde başardı, samimiyetini ortaya koydu. Ancak iklimle mücadele sadece bir COP süreci değil, herkes günlük yaşamında sorumluluk üstlenmeli." ifadelerini kullandı.