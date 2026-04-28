Kasapoğlu'ndan teşkilata 'daha fazla çalışma' çağrısı

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda konuştu. Aliağa, Bergama, Çiğli, Dikili, Foça, Kınık ve Menemen’den yoğun katılım olan toplantıda Kasapoğlu, AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ortak aklın ve zaferin partisi olduğunu vurguladı.

Kasapoğlu, 'Demokrasilerin namusu sandıktır' diyerek, AK Parti’nin başkasına ait oya tenezzül etmeyeceğini ve kendi oylarının istismar edilmesine izin vermeyeceğini belirtti. İzmir’de daha fazla çalışma sözü veren Kasapoğlu, pilot olarak İl Başkanı Bilal Saygılı’yı işaret etti. Yerel ve genel seçimlerde İzmir’den daha fazla milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Kasapoğlu, 'Tüm İzmir’de daha aktif olacağız, ev ev dolaşacağız' dedi.