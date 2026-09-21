Kasidiaris, 2025'te kurduğu Yunanlar İttifakı ile seçime girmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Kasidiaris, 2025'te kurduğu Yunanlar İttifakı ile seçime girmeye hazırlanıyor

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Suç örgütü yönetmekten hüküm giyen eski Altın Şafak yöneticisi Kasidiaris, 2025'te kurduğu Yunanlar İttifakı ile seçime girmeye hazırlanıyor. Partinin tüzüğünü Yargıtay Savcılığına sunduğunu ve adaylık kararını adaylıkların Yargıtay'a sunulacağı gün açıklayacağını söyledi.

Yunanistan'da suç örgütü yönetmekten hüküm giyen eski Altın Şafak Partisi milletvekili ve yöneticisi İlias Kasidiaris, 2025'te kurduğu "Yunanlar İttifakı" adlı siyasi partiyle seçimlere katılmaya hazırlandığını açıkladı.

2020'de kapatılan ırkçı Altın Şafak Partisinin eski milletvekili olan, suç örgütü kurmak ve suç örgütü üyeliğinden girdiği cezaevinden geçen hafta çıkan Kasidiaris, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Yunanlar İttifakı'nın 2025'te yasal olarak kurulduğunu söyledi.

Kasidiaris, partinin tüzüğünün Yargıtay Savcılığına sunulduğunu belirtti.

Seçimlerde milletvekili adayı olup olmayacağına ilişkin olarak da Kasidiaris, parti listelerinden, bağımsız, veya başka bir hukuki yöntemle seçime girme seçeneklerinin bulunduğunu, kararını adaylıkların Yargıtay'ın ilgili dairesine sunulacağı gün açıklayacağını kaydetti.

Yunanistan'da 2020'de, faşizm karşıtı müzisyen Pavlos Fissas'ın 2013'te öldürülmesi ve muhaliflere yönelik şiddet eylemleriyle gündeme gelen Altın Şafak'ın, siyasi parti görünümü altında faaliyet gösteren bir suç örgütü olduğuna hükmedilmiş, aralarında Kasidiaris'in de bulunduğu lider kadrosu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kasidiaris, cezasının bir bölümünü tamamlamasının ardından 15 Eylül'de Domokos Cezaevi'nden tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
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