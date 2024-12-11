Kasım 2024, İkinci En Sıcak Kasım

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LOS ANGELES, 11 Aralık (Xinhua) -- NASA, salı günü Kasım 2024'ün en sıcak ikinci kasım ayı olarak kayda geçtiğini bildirdi.

NASA'nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan aylık yüzey sıcaklık analizi, bu yılın kasım ayının 1951-1980 yılları arasındaki uzun dönem ortalamasının 1,31 santigrat derece üzerinde olduğunu ortaya koydu.

NASA, bu ortalamanın üzerindeki sıcaklıkların, insan faaliyetlerinin neden olduğu uzun vadeli ısınma eğiliminin bir parçası olduğunu belirtti.

Son yıllarda küresel sıcaklıklar hızla yükseliyor. 2024 yılında özellikle haziran ile ağustos ayları arasındaki küresel sıcaklıklar, kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.