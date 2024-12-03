Kasım Enflasyonu: TÜİK %47, ENAG %86,76 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kasım Enflasyonu: TÜİK %47, ENAG %86,76

Kasım Enflasyonu: TÜİK %47, ENAG %86,76

TÜİK'in verilerine göre Kasım ayı enflasyonu %47,09, ENAG ise %86,76 olarak açıkladı.

03.12.2024 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre Kasım ayı yıllık enflasyonu yüzde 47,09. ENAG'ın aynı dönem için açıkladığı enflasyon ise yüzde 86,76. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ekim ayına göre yüzde 2,24 arttı. Yıllık artış ise yüzde 47,09 olarak kayıtlara geçti. TÜİK verilerine göre, son bir yılın ortalamaları dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 60,45, yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 42,6 arttı.

Geçen yılın Kasım ayı ile kıyaslandığında fiyatların en fazla arttığı gruplar yüzde 92,49 ile eğitim ve yüzde 74,45 ile konut oldu. En az fiyat artışı ise yüzde 26,24 ile ulaştırma ve yüzde 31,45 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Aylık değişimlerde ise en fazla fiyat artışı yüzde 5,1 ile Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşandı. Giyim ve ayakkabı grubunda ise Ekim ayı ile kıyaslandığında Kasım'da yüzde 0,25 fiyat düşüşü olduğu kaydedildi.

ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 86,76

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre ise, tüketici fiyatları Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 4,06, geçen yılın Kasım ayına göre de yüzde 86,76 arttı.

ENAG'ın geçen ay için hesapladığı yıllık enflasyon ise yüzde 89,77 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Deutsche Welle

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kasım Enflasyonu: TÜİK %47, ENAG %86,76 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 Halep ve Tel Rıfat’ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri İşte isim isim tam liste Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste
11:49 Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan’a son sözleri sorulunca ortalık karıştı Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan'a son sözleri sorulunca ortalık karıştı
11:44 Bahçeli’den kalesine bayrak asılan Halep’le ilgili çok konuşulacak çıkış Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış
11:08 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
18:32 Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var
18:31 AB ülkeleri Türkiye’ye kapılarını tamamen kapatıyor AB ülkeleri Türkiye'ye kapılarını tamamen kapatıyor
18:11 Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin
18:03 Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu
18:00 Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
17:44 Mauro Icardi ameliyat oldu Mauro Icardi ameliyat oldu
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
17:34 Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş’a sürpriz teknik direktör adayı Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş'a sürpriz teknik direktör adayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 13:50:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kasım Enflasyonu: TÜİK %47, ENAG %86,76 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.