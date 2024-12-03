Kasımda Fiyat Artışları ve Düşüşler - Son Dakika
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Kasımda Fiyat Artışları ve Düşüşler

Kasımda taze sebzelerde fiyat artışı yüzde 29,55, seyahat malzemelerinde ise yüzde 5,17 düşüş yaşandı.

03.12.2024 11:50
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Tüketici fiyatları bazında kasımda aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 29,55 ile taze sebzelerde (patates hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 5,17 ile seyahat malzemeleriyle ilgili ürünlerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) 5'li seviyede tüm temel başlıklara göre fiyat değişimlerini yayımladı.

Buna göre, geçen ay aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 29,55 ile taze sebzelerde (patates hariç) görüldü. Bu grubu yüzde 23,19 ile evcil hayvanlar, yüzde 14,1 ile yumurta izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,69 ile ilaçlar, yüzde 9,65 ile fırın, ocak ve fırınlı ocak, yüzde 7,07 ile sağlık sigortası, yüzde 6,85 ile paket turlar yer aldı.

Geçen ay aylık bazda en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 5,17 ile seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlarla ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 4,84 ile otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama hizmetleri, yüzde 4,69 ile bebek giyim ve yüzde 3,33 ile çocuk ve bebek ayakkabısı takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ve değişim oranları şöyle:

Taze sebzeler (patates hariç)29,55
Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler23,19
Yumurta14,1
İlaçlar10,69
Fırın, ocak ve fırınlı ocak9,65
Sağlık sigortası7,07
Paket turlar6,85
Çikolata ve şekerlemeler6,8
Konserve edilmiş veya işlenmiş balık6,51
Kahvaltılık tahıl ürünleri5,98
Kasımda aylık bazda fiyatı en fazla düşen ürünler ve değişim oranları şöyle:

Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri-1,39
Deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı-1,88
Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler-2,06
Çocuk giyim-2,07
Toz kakao-2,67
Erkek ayakkabısı-3,29
Çocuk ve bebek ayakkabısı-3,33
Bebek giyim-4,69
Otel, pansyion vb. yerlerde konaklama hizmetleri-4,84
Seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar-5,17

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Finans, Tarım, Son Dakika

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