Kasımpaşa, Adana Demirspor'u 5-3 Yendi

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(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 22'nci hafta müsabakasında Kasımpaşa deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 5-3 mağlup etti.

Süper Lig'in 22'nci haftasında bol gollü bir karşılaşma yapıldı. Adana Demirspor evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadeleyi Yasin Kol yönetti.

Kasımpaşa son 9 dakikaya 4 gol sığdırarak mücadeleden 5-3 galibiyetle ayrıldı. Adana Demirspor'un gollerine 13. dakikada Tolga Kalender, 57. dakikada Nabil Alioui ve 89. dakikada Abat Aimbetov imza atarken, Kasımpaşa'nın gollerine ise 16. dakikada Mamadou Fall, 73. dakika Haris Hajradinovic, 75. dakika Aytaç Kara, 79. dakika Can Keleş ve 82. dakikada Mamadou Fall isimlerini yazdırdı.