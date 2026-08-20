Havai fişek yangını: Ressamın yılların emeği yandı, 4 gözaltı - Son Dakika
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Havai fişek yangını: Ressamın yılların emeği yandı, 4 gözaltı

Havai fişek yangını: Ressamın yılların emeği yandı, 4 gözaltı
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Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sırasında atılan havai fişek, Beyoğlu'nda bir daireye düşerek yangın çıkardı. Ressam Murat Melih Özen'in yıllardır yaptığı tablolar yandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

BEYOĞLU'nda Kasımpaşa- Trabzonspor maçı oynandığı sırada stadyumun yakınlarından atılan havai fişek 5 katlı binanın 4'üncü katındaki daireye düştü. Evde çıkan yangında sergi açmaya hazırlanan ressam Murat Melih Özen'in (47) yıllardır yaptığı tablolar da yandı. Yangına ilişkin Beyoğlu Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fişeğin ateşlendiği anların da görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu yakınında henüz belirlenemeyen bir noktadan havai fişek ateşlendi.Havai fişek, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki boş dairenin camından içeri düştü. İşaret fişeği dairede yangın çıkmasına neden oldu. Evde çıkan yangında, sergi açmaya hazırlanan ressam Murat Melih Özen'in (47) yıllardır yaptığı tablolar da yandı.

CAMDAN İÇERİ DÜŞTÜ

Daireden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı, olayda ölen yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadığı belirlendi. Olay sırasında Muğla Dalaman'da bulunan ev sahibi Murat Melih Ö.(47), telefonla görüştüğü polis ekiplerine dairede kimsenin olmadığını belirtti.

PENCERENİN ALTINDA FİŞEĞİN PARÇASI BULUNDU

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme yapan itfaiye, dairenin kırılan penceresinin iç kısmında havai fişeğe ait bir parça buldu. Çevrede çalışma yapan polis ekipleri, fişeğin saat 20.10 sıralarında stadyumun yakınındaki bir noktadan ateşlendiğini belirledi. Fişeğin ateşlenerek havaya yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Muhammet Ç. (32) ve Sinan Ç. (32) Sarıyer'de, Furkan Ç. (23) Gaziosmanpaşa'da, Murat Mert A. (23) ise Esenyurt'ta gözaltına alındı. Şüphelilerden Muhammet Ç.'nin 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Açıktan hırsızlık' suçlarından 4, Furkan Ç.'nin 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1, Murat Mert A.'nın ise aynı suçtan poliste 2 kaydı olduğu öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Sinan Ç.'nin 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama', 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin kanuna muhalefet' ve 'Açıktan hırsızlık' suçlarından poliste 8 kaydı bulunduğu belirlendi. Haklarında 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından işlem başlatılan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Havai fişek yangını: Ressamın yılların emeği yandı, 4 gözaltı - Son Dakika

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