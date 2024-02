Kasırga Kategorilerinin Artırılması İçin Çağrı

Güncel

ABD'nin California Üniversitesindeki bilim insanları, küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği koşullarından dolayı kasırga kategorilerinin 5'ten 6'ya çıkarılması çağrısında bulundu.

Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nda yapılan bir araştırmaya göre, küresel ısınmanın iklim ve meteorolojik olaylar üzerindeki etkisi sebebiyle kasırgaları 5 kategoriye bölen Saffir–Simpson Kasırga Ölçeği halihazırda yetersiz kaldı.

Gözlemsel verileri ve teorik modelleri inceleyen araştırmacılar, kategori 5'in sınırlarını aşabilecek kasırgaların ortaya çıkma olasılığı olduğunun altını çizdi.

Araştırmacılar, küresel ısınmanın etkileri sonucunda şiddetleri her geçen gün artan kasırgaların 5 kategorili ölçekle belirlenmesinin zorluğuna dikkati çekti.

Ölçekteki 5'inci kategorinin "açık uçlu" olduğunu belirten araştırmacılar, bu durumun kasırgaların oluşturduğu risklere yeterince önem verilememesine sebep olma olasılığından endişe duyduklarını aktardı.

Araştırmacılar, saatte yaklaşık 252 kilometre hızı aşan kasırgaların ele alındığı kategori 5'e ek olarak, saatte 308 kilometreyi geçen kasırgaların dahil edileceği 6'ncı bir kategorinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Araştırma, "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" adlı dergide yayımlandı.

Küresel ısınmanın sıcaklığı arttırmasının, rüzgar hızını da yükselterek daha güçlü kasırga oluşumuna neden olduğu biliniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezine göre, son 100 yıl içerisinde 22 kez kategori 5'te kasırga meydana gelirken, bu kasırgaların yüzde 48'i son 20 yılda oluştu.