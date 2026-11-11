Kasksız 6\'sı çocuk 9 kişi, Adana\'da 2 kişilik motosiklette cep telefonuyla kaydedildi

Kasksız 6'sı çocuk 9 kişi, Adana'da 2 kişilik motosiklette cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Yüreğir ilçesinde kasksız 6'sı çocuk 9 kişi, 2 kişilik motosiklette cep telefonuyla kaydedildi. Çocuklardan ikisi sürücünün kucağında, diğerleri iki kadının kucağındaydı; sürücü yaya geçidinden geçerek kural ihlali yaptı.
ADANA'da 6'sı çocuk, 9 kişinin motosikletteki tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.
Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi Kozan Caddesi'nde 2 kişilik motosiklette başlarında kask bulunmayan 6'sı çocuk, toplam 9 kişinin tehlikeli yolculuğu, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çocuklardan ikisinin sürücünün kucağında, diğerlerinin de 2 kadının kucağında yolculuk yapması dikkat çekti. Refüjdeki yaya geçidinden geçerek kural ihlali de yapan sürücü, bu şekilde bir süre daha trafikte ilerledikten sonra gözden kayboldu.
Kaynak: DHA
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