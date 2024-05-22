Hamas\'ın İsrail ordusuna yönelik saldırıları devam ediyor

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail ordusuna ait 5 tankı hedef aldıklarını açıkladı.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Filistinli direnişçilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda "Yasin-105" roketleriyle İsrail ordusuna ait 3 "Merkava" tipi tankı hedef aldıkları belirtildi.

Cibaliya'da İsrail askerlerinin anti-personel mayını ile hedef alındığı aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail ordusuna ait bir tankın patlayıcılarla, İsrail ordusuna ait araç ve İsrail askerlerinin havan mermileriyle hedef alındığı aktarıldı.

Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesinde bir İsrail tankının imha edildiği, Ömer Bin Hattap Camisi çevresinde 5 İsrail askerinin el bombasıyla yakın mesafeden hedef alındığı ifade edildi.

El-Beşir Camisi yakınında çok sayıda İsrail askerinin patlayıcılarla hedef alındığı ve ölenler ile yaralananların olduğu belirtilen açıklamada, bir evin içinde gizlenen İsrail askerlerinin anti-personel mühimmatıyla vurulduğu kaydedildi.

Refah kentinde, İsrail askerlerinin "karargahının" havan mermisiyle vurulduğu ve Gazze kentindeki Netzarim koridorunda bir İsrail askerinin keskin nişancı saldırısıyla hedef alındığı bildirildi.

Kudüs Seriyyeleri'nin saldırıları

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada da Cibaliya kampının doğusunda İsrail ordusuna ait araçların ve İsrail askerlerinin hedef alındığı bildirildi.

Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayı ile birlikte Cibaliya kampında bir binanın arkasında konuşlu İsrail birliklerinin çok sayıda havan mermisiyle hedef alındığı ifade edildi.

Refah kentinin doğusunda İsrail askerleri ve araçlarının havan mermileri ve ağır silahlarla vurulduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah'ta, Kasariya Okulu çevresinde İsrail ordusuna ait araçların ve İsrail askerlerinin havan mermileriyle hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, helikopterle ölen ve yaralanan İsrail askerlerini bölgeden tahliye ettiğinin görüldüğü kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 282'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 630 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 513 Filistinli hayatını kaybetti.