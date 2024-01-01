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Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ait zırhlı araçlara roket saldırısı - Son Dakika
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Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ait zırhlı araçlara roket saldırısı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine karşılık vermek için İsrail'e ait çok sayıda zırhlı araca roket saldırısı düzenledi. Görüntülerde, Filistinlilerin evlerine konuşlanan İsrail askerleri ile çatışma anları da yer aldı.

Kassam Tugayları\'ndan İsrail\'e ait zırhlı araçlara roket saldırısı
01.01.2024 - 23:22,  Güncelleme: 23:29
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- Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ait zırhlı araçlara roket saldırısı

GAZZE - Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Kassam Tugayları, İsrail'e ait çok sayıda zırhlı araca roket saldırısı düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 87'inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor. Kassam Tugayları, Gazze kentindeki El-Tuffe ve El-Deraj mahallelerinde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde Kassam Tugayları'nın İsrail'e ait çok sayıda zırhlı araca roket saldırısı düzenlediği ve Filistinlilerin evlerine konuşlanan İsrail askerleri ile çatıştığı görüldü.

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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