Kassam Tugayları'ndan, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellediği" açıklaması

Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellediğini belirterek, Tel Aviv'in "soykırımla elde edemediğini müzakerelerle de alamayacağını" belirtti.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde video görüntülü açıklamasında, "Yapılması gereken, ikinci aşamaya geçmeden önce ilk aşamadaki yükümlülüklerini tamamlaması için rejime (İsrail) baskı yapılması ve taraflı tutum sergileyen ABD yönetiminin sorumluluklarıyla yüzleştirilmesidir. Zira anlaşmayı engelleyen taraf düşmandır (İsrail)." ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde, İsrail'in tank ve yıkımla elde edemediğini siyaset ve müzakereler yoluyla da alamayacağını belirterek, Filistin direnişine ve Gazze halkına dayatılmaya çalışılan önerilerin son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

Dayatılmaya çalışan önerilere dikkati çeken Ebu Ubeyde, bu önerilerin niteliğini ve detaylarını belirtmedi.

Esirler ve Mescid-i Aksa

Ebu Ubeyde, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları, Mescid-i Aksa'nın kapatılması ile Filistinli esirlerin idamına ilişkin yasal düzenlemelerin çıkarılmasının, sessiz kalanların vicdanında bir leke olacağını ifade etti.

Filistinlileri Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyüşe çağıran Ebu Ubeyde, İslam dünyası halkları ile dünyanın farklı bölgelerindeki destekçileri protesto faaliyetlerini sürdürmeye davet etti.

Ayrıca, esirlere ve Mescid-i Aksa'ya verilecek herhangi bir zararın cezasız kalmayacağını belirten Ebu Ubeyde, bunun İsrail açısından sonuçları olacağını kaydetti.

ABD-İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırıları

Bölgedeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamalarda İran, Lübnan ve diğer cephelerde yaşananlara dair değerlendirmelerde bulunan Ebu Ubeyde, "Siyonist-Amerikan'ın İran İslam Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimize karşı işlediği vahşi suçlar, dünyaya Gazze'de işlenen soykırımı hatırlatmaktadır." ifadesini kullandı.

İran'da hayatını kaybedenlere ilişkin de konuşan Ebu Ubeyde, "Bu vesileyle, İslam Cumhuriyeti'nin tüm salih şehitleri ile büyük liderlerini anıyor, başta İran İslam Devrimi Rehberi büyük şehit Seyyid Ali Hamaney olmak üzere hepsini rahmetle yad ediyoruz." dedi.

Ebu Ubeyde, İran tarafından Filistin halkına gönderilen mesajı da memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Hatemu'l-Enbiya Karargahı Sözcüsü Mücahid Zülfikar'ın diliyle Filistin halkımıza yöneltilen mesajı büyük bir gururla karşıladık. Bazı operasyonların, Şeyh Ahmed Yasin, Yahya es-Sinvar ve Ebu Ubeyde gibi büyük şehit liderlerimize ithaf edilmesi bizler için onur vericidir." diye konuştu.

İran'ın saldırılara verdiği karşılığa değinen Ebu Ubeyde, "İran Devrim Muhafızları ve silahlı kuvvetlerinin, işgalci oluşumun kalbinde gerçekleştirdiği güçlü darbeleri büyük bir gururla takip ediyoruz." dedi.

Ebu Ubeyde, bölgedeki saldırıların "Aksa Tufanı"nın devamı niteliğinde olduğunu belirterek, "İran, Lübnan ve Yemen'den Siyonist düşmana (İsrail) indirilen her darbe, Aksa Tufanı'nın bir uzantısıdır." ifadelerini kullandı.

Lübnan'a yönelik saldırılara da değinen Ebu Ubeyde, "Kardeş Lübnan'a yönelik saldırganlık tam teşekküllü bir suçtur. Lübnan halkı ve direnişiyle dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'a ilişkin ise Ebu Ubeyde, "Hizbullah'ın savaşçılarının kararlılığına ve gücüne olan güvenimiz tamdır." dedi.

Hamas, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin Kahire'de Mısırlı yetkililer ve Filistinli grupların temsilcileriyle görüştüğünü, ayrıca Mısır, Katar ve Türkiye'den arabulucuların katılımıyla Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'la da bir araya gelindiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılar düzenliyor.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail'in saldırılarında 10 Ekim'den bu yana 715 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 291'e, yaralı sayısının ise 172 bin 68'e çıktığı açıklanmıştı.

Öte yandan İsrail Meclisi, İran'a saldırıların gölgesinde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Yasaya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.