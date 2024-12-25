Kastabala Antik Kenti'nde Deprem Sonrası Restorasyon Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Kastabala Antik Kenti'nde Deprem Sonrası Restorasyon Çalışmaları Başlatıldı

Kastabala Antik Kenti\'nde Deprem Sonrası Restorasyon Çalışmaları Başlatıldı

Osmaniye'deki tarihi Kastabala Antik Kenti'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören sütunlar için restorasyon çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen projede, antik kentin tarihi yapıları yeniden canlandırılacak.

25.12.2024 11:02  Güncelleme: 11:06
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ÇUKUROVA'nın Efes'i olarak bilinen ve tarihi milattan önce 500'lü yıllara dayanan Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde depremde yıkılan sütunları yeniden ayağa kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Merkeze 12 kilometre mesafede, Karatepe Aslantaş Müzesi yolundaki Kastabala Antik Kent'indeki sütunlu yol, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde hasar gördü. Çukurova'nın Efes'i olarak bilinen ve tarihi milattan önce 500'lü yıllara dayanan Kastabala Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) iş birliğiyle restorasyon ve kazı çalışmalarına başlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, depremlerde hasar gören ve yıkılan sütunlu yolda da ayağa kaldırma çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Sütunlu yolda depremde hasar almış ve depremde yıkılmış olan sütunları, kazı başkanımız ve ekibiyle müze müdürlüğü ekibimiz ayağa kaldırmakta ve yine burayla ilgili zarar görmüş olan yerlerle ilgili restorasyon projesi devam etmektedir. Geleceğe Miras Projesi kapsamında burayla ilgili çevre düzenlemesi, kazı çalışması, proje çalışması ve restorasyonla ilgili yaklaşık alanda 45 işçimizle birlikte çalışmalarına devam ediyor. Yine buraya güneş enerji sistemi ile getirdiğimiz ışıklandırma sistemini de eklemiş durumdayız. Dolayısıyla tiyatro alanıyla, bodrum kalesiyle, kilise kalıntısıyla, hamamıyla tam bir antik kentteyiz. Milattan sonra 2'nci yüzyıla tarihlendirebileceğimiz ama yeni bulunan tapınakla birlikte daha erkene gidebilecek bir alandayız" dedi.

Kastabala Antik Kent'ine yerli ve yabancı turistleri de beklediklerini belirten Torun, "Antik kentte tiyatro alanındaki ortaya çıkan eserlerimizde yarı keçi, yarı insan figürü olan Pan keçisi figürleri, yine 2 metre derinlikte çıkarılan mestler, tiyatro alanının kralın oturmuş olduğu koltukların olduğu bir tiyatro alanımız var. Tiyatro alandaki kazı ve restorasyon çalışması bittikten sonra etkinliklere açacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kastabala Antik Kenti'nde Deprem Sonrası Restorasyon Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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