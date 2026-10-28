Kastamonu Araç'ta işçi, üzerine demir düşünce kaldırıldığı hastanede öldü

Kastamonu Araç'ta işçi, üzerine demir düşünce kaldırıldığı hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Belkavak köyünde inşaatta çalışan işçinin üzerine demir düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye yönlendirilen sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesi'ne götürülen işçi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde inşaatta çalışırken üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Belkavak köyünde inşaatta çalışan Dursun Güçükçapraz'ın üzerine demir düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Araç Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Güçükçapraz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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