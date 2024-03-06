Kastamonu Belediyesi Geri Dönüşüm Çalışmalarıyla 42 Bin Ağacın Kesilmesini Önledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu Belediyesi Geri Dönüşüm Çalışmalarıyla 42 Bin Ağacın Kesilmesini Önledi

Kastamonu Belediyesi Geri Dönüşüm Çalışmalarıyla 42 Bin Ağacın Kesilmesini Önledi

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 2023 yılında yürütülen geri dönüşüm çalışmalarıyla 42 bin ağacın kesilmesinin önlendiğini açıkladı. Belediye tarafından düzenlenen tasarım yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül töreni düzenlendi. Vidinlioğlu, geri dönüşüm çalışmalarının önemine vurgu yaparak, toplanan atıkların ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra çevre ve enerji tasarrufu sağladığını belirtti.

06.03.2024 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediyenin 2023 yılında yürüttüğü geri dönüşüm çalışmaları sayesinde 42 bin 87 ağacın kesilmesinin önlendiğini söyledi.

İl merkezindeki ortaokul öğrencilerine yönelik belediye tarafından düzenlenen, "Geri dönüşebilir atıklardan yeni ürün elde edilmesi tasarım yarışması"nda dereceye giren öğrenciler için Kastamonu Belediyesinde ödül töreni düzenlendi.

Yarışmada birinci olan Merkez Ortaokulu öğrencisi Ahmet Doğan'a dizüstü bilgisayar, Şehit Şerife Bacı Ortaokulu öğrencilerinden ikinci Zeren Nisa Aydın'a tablet, üçüncü Muhammet Kılıç'a ise akıllı kol saati hediye edildi.

Ayrıca yarışmada ilk 10'a giren öğrencilere de kol saati verildi.

Vidinlioğlu, gazetecilere, çocuklarda geri dönüşüm bilincinin oluşmasını hedeflediklerini kaydetti.

Kastamonu Belediyesi olarak geri dönüşüm çalışmalarının üzerinde hassasiyetle durduklarını dile getiren Vidinlioğlu, "2023 yılında geri dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 2 bin 475 ton kağıt-karton, 77 ton plastik, 1605 ton metal, 1195 ton cam atığı, 14 ton bitkisel atık yağ, 105 ton tekstil atığı toplanarak ekonomimize kazandırılmıştır. Topladığımız bu atıklar sayesinde 42 bin 87 ağacın kesilmesi önlenmiş, 438 bin 201 kilogram sera gazı salınımı azaltılmış, 6 bin 189 metreküp atık depolama alanından tasarruf edilmiş, 10 milyon 150 bin 431 kilovatsaat enerji ve bin 270 varil petrol tasarrufu sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Vidinlioğlu, "Yarışmada yer alan tüm çocuklarımızı, sahip oldukları bilinçten ötürü teker teker tebrik ediyorum. Aynı bilincin tüm insanlıkta olması, gündelik hayata yansıtılması, geleceğimiz için mühim. Her anımızda kaynaklarımıza sahip çıkalım." dedi.

Kaynak: AA

Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu Belediyesi Geri Dönüşüm Çalışmalarıyla 42 Bin Ağacın Kesilmesini Önledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kırşehir'de yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
    18:17 Kırşehir'de yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

    Kırşehir'de AFAD birimleri tarafından gerçekleştirilen deprem tatbikatı, öğrencilere afet farkındalık ve doğru davranışları öğretmek amacıyla yapılan eğitimlerin önemini bir kez daha gösterdi. Tatbikata AFAD, MEB AKUB, UMKE, İtfaiye müdürlüğü ve 112 ekipleri katıldı.

  • Osmaniye'de sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
    18:15 Osmaniye'de sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

    Osmaniye'de öğleden sonra başlayan ve yer yer etkisini artıran sağanak ve dolu, Bahçe, Kırmacılı ve Gökçedam köylerinde tarım arazilerini ve bahçeleri sular altında bıraktı. Yağışların gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Netanyahu ve ekibinin zamanı dolmuş
    18:14 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Netanyahu ve ekibinin zamanı dolmuş

    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'ndeki Felix Houphouet-Boigny Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, 'Netanyahu ve ekibinin zamanı dolmuş, dünyanın sabrı taşmıştır' dedi. Kurtulmuş, Gazze'deki katliamlara dikkat çekerek, uluslararası adaletin yerini bulmasını ve Netanyahu'nun cezalandırılmasını umduğunu belirtti. Ayrıca, gençlere adil bir dünya için hayal kurmaları çağrısında bulundu.

  • Eskişehir'de Abartı Egzoz ve Hatalı Park Denetiminde 215 Araça 181 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı
    18:12 Eskişehir'de Abartı Egzoz ve Hatalı Park Denetiminde 215 Araça 181 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

    Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından abartı egzoz kullanımı ve hatalı park eden araçlara yönelik yapılan denetimlerde, toplamda 215 araca 181 bin TL para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 5 araca abartı egzoz kullanımından 32 bin 195 TL, 6 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 4 bin 140 TL ve 204 araca taşıt yolu üstünde park ihlali yaptığı için 144 bin 900 TL para cezası kesildi.

  • Muşspor Yeni Teknik Heyeti Tanıttı
    18:12 Muşspor Yeni Teknik Heyeti Tanıttı

    Muşspor Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Duymuş ve Teknik Direktör Ercüment Coşkundere, takımın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Duymuş ve Coşkundere, kalan 7 haftada Muşspor'u 2. Lig'e çıkarmak istediklerini belirtti. Yeni teknik heyetin liderliğinde takımın başarılı bir performans sergileyeceğine inanılıyor.

  • Marmaris'te park halindeki otomobilde mahsur kalan kedi kurtarıldı
    18:12 Marmaris'te park halindeki otomobilde mahsur kalan kedi kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, park halindeki bir otomobilin içinde 2 gün mahsur kalan sahipsiz kedi, kurtarıldı. Otomobilin yanına gelen polis, araç sahibine ulaştı. Araç sahibinin gelmesiyle otomobil açıldı ve kedi dışarıya çıkarıldı. Ekipler tarafından su verilen kedi, bir müddet sonra sokakta gözden kayboldu. Araç sahibi ise kedinin kendisine ait olmadığını, park ettikten sonra içeriye girmiş olabileceğini belirtti.


17:11 Emeklilere ek zam yapılacak mı AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi
16:48 Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç
16:31 Oğlu kazada ölen acılı babadan ünlü yazar Eylem Tok’a çağrı: Bir önce gel, teslim ol Oğlu kazada ölen acılı babadan ünlü yazar Eylem Tok'a çağrı: Bir önce gel, teslim ol
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeniden Refah’a: Bize kaybettirmek istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah'a: Bize kaybettirmek istiyorlar
14:12 Bakan Işıkhan: CHP’nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak Bakan Işıkhan: CHP'nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak
17:32 CHP’li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak CHP'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak
17:32 Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi! Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok
17:02 Gaziantep FK’de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Gaziantep FK'de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
16:42 Ukrayna’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in konvoyunun yakınında patlama Ukrayna'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konvoyunun yakınında patlama
16:40 Günlerdir sesi soluğu çıkmayan Ali Koç, rakiplerine fena gözdağı verdi: Beni iyi dinleyin Günlerdir sesi soluğu çıkmayan Ali Koç, rakiplerine fena gözdağı verdi: Beni iyi dinleyin
16:36 Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı
16:29 Aydın’da devrilen minibüste bulunan 28 kişi yaralandı Aydın'da devrilen minibüste bulunan 28 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 18:15:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu Belediyesi Geri Dönüşüm Çalışmalarıyla 42 Bin Ağacın Kesilmesini Önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement