Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediyenin 2023 yılında yürüttüğü geri dönüşüm çalışmaları sayesinde 42 bin 87 ağacın kesilmesinin önlendiğini söyledi.
İl merkezindeki ortaokul öğrencilerine yönelik belediye tarafından düzenlenen, "Geri dönüşebilir atıklardan yeni ürün elde edilmesi tasarım yarışması"nda dereceye giren öğrenciler için Kastamonu Belediyesinde ödül töreni düzenlendi.
Yarışmada birinci olan Merkez Ortaokulu öğrencisi Ahmet Doğan'a dizüstü bilgisayar, Şehit Şerife Bacı Ortaokulu öğrencilerinden ikinci Zeren Nisa Aydın'a tablet, üçüncü Muhammet Kılıç'a ise akıllı kol saati hediye edildi.
Ayrıca yarışmada ilk 10'a giren öğrencilere de kol saati verildi.
Vidinlioğlu, gazetecilere, çocuklarda geri dönüşüm bilincinin oluşmasını hedeflediklerini kaydetti.
Kastamonu Belediyesi olarak geri dönüşüm çalışmalarının üzerinde hassasiyetle durduklarını dile getiren Vidinlioğlu, "2023 yılında geri dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 2 bin 475 ton kağıt-karton, 77 ton plastik, 1605 ton metal, 1195 ton cam atığı, 14 ton bitkisel atık yağ, 105 ton tekstil atığı toplanarak ekonomimize kazandırılmıştır. Topladığımız bu atıklar sayesinde 42 bin 87 ağacın kesilmesi önlenmiş, 438 bin 201 kilogram sera gazı salınımı azaltılmış, 6 bin 189 metreküp atık depolama alanından tasarruf edilmiş, 10 milyon 150 bin 431 kilovatsaat enerji ve bin 270 varil petrol tasarrufu sağlanmıştır." ifadesini kullandı.
Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Vidinlioğlu, "Yarışmada yer alan tüm çocuklarımızı, sahip oldukları bilinçten ötürü teker teker tebrik ediyorum. Aynı bilincin tüm insanlıkta olması, gündelik hayata yansıtılması, geleceğimiz için mühim. Her anımızda kaynaklarımıza sahip çıkalım." dedi.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu Belediyesi Geri Dönüşüm Çalışmalarıyla 42 Bin Ağacın Kesilmesini Önledi - Son Dakika
Kırşehir'de AFAD birimleri tarafından gerçekleştirilen deprem tatbikatı, öğrencilere afet farkındalık ve doğru davranışları öğretmek amacıyla yapılan eğitimlerin önemini bir kez daha gösterdi. Tatbikata AFAD, MEB AKUB, UMKE, İtfaiye müdürlüğü ve 112 ekipleri katıldı.
Osmaniye'de öğleden sonra başlayan ve yer yer etkisini artıran sağanak ve dolu, Bahçe, Kırmacılı ve Gökçedam köylerinde tarım arazilerini ve bahçeleri sular altında bıraktı. Yağışların gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'ndeki Felix Houphouet-Boigny Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, 'Netanyahu ve ekibinin zamanı dolmuş, dünyanın sabrı taşmıştır' dedi. Kurtulmuş, Gazze'deki katliamlara dikkat çekerek, uluslararası adaletin yerini bulmasını ve Netanyahu'nun cezalandırılmasını umduğunu belirtti. Ayrıca, gençlere adil bir dünya için hayal kurmaları çağrısında bulundu.
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından abartı egzoz kullanımı ve hatalı park eden araçlara yönelik yapılan denetimlerde, toplamda 215 araca 181 bin TL para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 5 araca abartı egzoz kullanımından 32 bin 195 TL, 6 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 4 bin 140 TL ve 204 araca taşıt yolu üstünde park ihlali yaptığı için 144 bin 900 TL para cezası kesildi.
Muşspor Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Duymuş ve Teknik Direktör Ercüment Coşkundere, takımın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Duymuş ve Coşkundere, kalan 7 haftada Muşspor'u 2. Lig'e çıkarmak istediklerini belirtti. Yeni teknik heyetin liderliğinde takımın başarılı bir performans sergileyeceğine inanılıyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, park halindeki bir otomobilin içinde 2 gün mahsur kalan sahipsiz kedi, kurtarıldı. Otomobilin yanına gelen polis, araç sahibine ulaştı. Araç sahibinin gelmesiyle otomobil açıldı ve kedi dışarıya çıkarıldı. Ekipler tarafından su verilen kedi, bir müddet sonra sokakta gözden kayboldu. Araç sahibi ise kedinin kendisine ait olmadığını, park ettikten sonra içeriye girmiş olabileceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?