Kastamonu Bozkurt'ta 132. yılda bayram pilavı etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu Bozkurt'ta 132. yılda bayram pilavı etkinliği düzenlendi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde her yıl düzenlenen bayram pilavı etkinliğinde, 118 kazanda yapılan etli pilav katılımcılara dağıtıldı. Etkinlikte, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, devletin afet sonrası hızlı bir şekilde müdahale ettiğini belirtti. Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ise geleneksel etkinliğin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

18.06.2024 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 132 yıldır sürdürülen "bayram pilavı" etkinliğinde, 118 kazan etli pilav katılımcılara ikram edildi.

Bozkurt Belediyesince her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarının üçüncü günü düzenlenen etkinlikte, ilçe sakinleri bir araya geliyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla Bozkurt Meydanı'nda etkinliğin 132. yılı dolayısıyla katılımcılara, 1500 kilogram pirinç ve 760 kilogram et kullanılarak 118 kazanda yapılan etli pilav, belediye personeli tarafından dağıtıldı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, yaptığı konuşmada, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Afetten sonra yaraların hızla sarıldığını belirten Ekmekci, "Devletimiz her kurumuyla, tüm kademeleriyle ilk andan itibaren sahadaydı. İnşallah her şey daha da güzel olacak." dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık da ilçe sakinlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Yanık, "Bugün yine atalarımızdan, büyüklerimizden bugüne kadar bize miras gelen gelenek göreneklerimizi yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Rabb'im nice bayramlara sağlıklı, sıhhatli, huzur içinde erişmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Yapılan duanın ardından başlayan pilav ikramı, 4 saat sürdü.

Kaynak: AA

Kastamonu Bozkurt, Muammer Yanık, Milletvekili, Kastamonu, AK Parti, Bozkurt, Kültür, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu Bozkurt'ta 132. yılda bayram pilavı etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:54 Çanakkale’de orman yangını Boğaz’da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı
16:05 YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı
15:29 Gürcistan maçı öncesi Dortmund sokakları ’’Ankara’nın Bağları’’ şarkısıyla yıkıldı Gürcistan maçı öncesi Dortmund sokakları ''Ankara'nın Bağları'' şarkısıyla yıkıldı
14:28 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın
23:18 Arap turistler Uzungöl’de birbirine girdi Vatandaşlar güçlükle ayırdı Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi! Vatandaşlar güçlükle ayırdı
16:40 Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024’e götürüldü Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024'e götürüldü
16:07 EURO 2024’te sahne bizim İşte Türkiye-Gürcistan maçının muhtemel 11’leri EURO 2024'te sahne bizim! İşte Türkiye-Gürcistan maçının muhtemel 11'leri
16:03 Bir başıboş köpek terörü daha Kediyi yerken görüntülendi Bir başıboş köpek terörü daha! Kediyi yerken görüntülendi
16:01 Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim
15:12 Türkiye’nin en zehirli yılanı bir eve girmek üzereyken öldürüldü Türkiye'nin en zehirli yılanı bir eve girmek üzereyken öldürüldü
14:26 Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund’da taraftara üçlü çektirdi Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi
14:07 Aksaray’da acı olay Nefes borusuna kaçan kavurma sonu oldu Aksaray'da acı olay! Nefes borusuna kaçan kavurma sonu oldu
13:54 Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi
13:13 İstanbul’da yangın Fabrikayı küle çeviren alevler araçlara sıçradı İstanbul'da yangın! Fabrikayı küle çeviren alevler araçlara sıçradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 17:46:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu Bozkurt'ta 132. yılda bayram pilavı etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement