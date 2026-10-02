Kastamonu Çatalzeytin'de denizde beliren hortum cep telefonuyla kaydedildi

Kastamonu Çatalzeytin'de denizde beliren hortum cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi açıklarında gök gürültülü sağanak sırasında denizde hortum oluştu. Kıyıdan ve ilçenin farklı noktalarından bir süre gözlenen hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybederken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi açıklarında oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bölgede devam eden gök gürültülü sağanak sırasında Karadeniz'de oluşan hortum, bir süre kıyıdan ve ilçenin farklı noktalarından gözlendi.
Bir süre deniz yüzeyinde ilerleyen hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti.
Deniz üzerinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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