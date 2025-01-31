Kastamonu'da 10 Hükümlü Yakalandı

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Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "göçmen kaçakçılığı", "basit yaralama", "kullanmak için madde satın alma" gibi suçlardan 9 ay ila 4 yıl 2 ay arasında hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.