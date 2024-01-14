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Kastamonu'da kar nedeniyle 118 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Kastamonu'da kar nedeniyle 118 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 118 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürerek, kapalı olan köy yollarının açılmasını sağlamaya çalışıyor.

Kastamonu\'da kar nedeniyle 118 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
14.01.2024 - 16:15,
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Kastamonu'da, kar nedeniyle 118 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'nun özellikle kuzey ilçelerinde dün başlayıp etkisini bugün de sürdüren yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları neticesinde, dün kapalı olan köy yollarının büyük bir bölümünde ulaşım tekrar sağlandı.

Ekipler, kapalı olan 118 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da kar nedeniyle 118 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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