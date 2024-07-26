Kastamonu'da 2 bin 377 uzman erbaş mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da 2 bin 377 uzman erbaş mezuniyet töreni düzenlendi

Kastamonu\'da 2 bin 377 uzman erbaş mezuniyet töreni düzenlendi

Kastamonu'da temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 377 uzman erbaş, Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı. İl Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'ndaki eğitimleri sona eren uzman erbaşlar için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan yetkililer, uzman erbaşlara görevlerinde başarılar diledi ve terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

26.07.2024 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da, temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 377 uzman erbaş, Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.

İl Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı kışlasındaki eğitimleri sona eren 2 bin 303 jandarma uzman erbaş ile 74 sahil güvenlik uzman erbaş için 36. dönem mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 6 ay süren eğitimde dereceye giren uzman erbaşlara ödülleri, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Vali Meftun Dallı tarafından verildi.

Aktaş, konuşmasında, kutsal bir görevi icra edeceklerini söyledi.

Şehit kanlarıyla sulanan vatan savunmasının emanetinin artık yeni mezunların omuzlarında olacağını vurgulayan Aktaş, "Emaneti yere düşürmeyin. Sizler milletimizin en içten dualarındasınız. Bir an dahi devletimize ve milletimize sadakatten hukuka ve demokrasiye bağlılıktan asla ayrılmayacaksınız." dedi.

Terör örgütlerine karşı mücadelenin önemine değinen Aktaş, şunları kaydetti:

"Kardeşliğimize kasteden bölücü terör örgütüyle, bundan 8 yıl önce milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet örgütü FETÖ ile ülkemizde suç yapılanmaları ile zehir tacirleriyle huzurumuza ve güvenliğimize kast eden bütün suç, suçlu ve suç odaklarıyla mücadelemizi, azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Sizlerin verdiği mücadele ve sergilediği kahramanlıklar ülkemizin huzur ve güvenliğini tesis edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve bölgesi başta olmak üzere insanlığın huzuru sağlığı ve refahı için mücadelesini ve kararlılığını her daim sürdürecektir.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise şehitlerin emaneti bu vatanın kanun ordusuna katılan yeni komandoların omuzlarında yükseleceğini söyledi.

Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Çetin, "Terör örgütleri, yandaşları ve onun iş birlikçileri şunu iyi bilsinler: İnançlı, inatçı ve kararlı tutumumuzla eli kanlı terör örgütlerine bugüne kadar aman vermedik, bundan sonra da asla aman vermeyeceğiz." diye konuştu.

Komandolara başarılar dileyen Çetin, "Bu gördüğünüz kahraman komandolar, vatan için, devlet için millet için şanlı ay yıldızlı bayrağımız için canlarını seve seve feda etmeye hazırken, aldıkları eğitimle onlar bizlere güven vermektedir. Canımız, kanımız şanlı al bayrağımıza, vatanımıza, milletimize feda olsun, helal olsun, armağan olsun. Yeter ki vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Gülhan Kılıç da mezunlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

Törende uzman erbaşların sunduğu tüfekli hareketler ve zeybek gösterisi, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Tören geçişinin ardından uzman erbaşlar, aileleriyle bir araya gelerek özlem giderdi.

Kaynak: AA

Kastamonu, Jandarma, Komando, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 2 bin 377 uzman erbaş mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
13:39 Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
13:24 İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun elindeki sorunlar listesi İlk sırada şehir hastaneleri var İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var
12:47 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
14:13 Alan yarışmasında ilginç anlar Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti
14:03 Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan’ı transfer etti Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer etti
13:18 Taraftarları heyecanlandıran hamle Beşiktaş, Anderson Talisca’ya teklif yaptı Taraftarları heyecanlandıran hamle! Beşiktaş, Anderson Talisca'ya teklif yaptı
12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
12:06 Menajerlik şirketinden açıklama var Tuğba Şenoğlu İvegin’in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları’nı karıştırdı Menajerlik şirketinden açıklama var! Tuğba Şenoğlu İvegin'in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları'nı karıştırdı
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 14:46:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da 2 bin 377 uzman erbaş mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement