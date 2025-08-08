Kastamonu'da 2025 Asayiş Verileri Açıklandı

Kastamonu Valiliği, 2025 yılının 7 aylık asayiş verilerini paylaştı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şehrin huzur ve güvenliği için gayretle çalıştığı belirtildi.

Asayiş çalışmaları hakkında bilgi verilen açıklamada, yılın 7 ayında 1 milyon 566 bin 147 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) taraması kapsamında sorgulandığı, yakalanan 2 bin 410 kişiden 674'ünün tutuklandığı aktarıldı.

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulanan açıklamada, narkotik birimlerince düzenlenen 290 operasyonda 537 şüphelinin yakalandığı, 48'inin tutuklandığı, operasyonlarda 8 bin 657,56 gram uyuşturucu madde ile 83 bin 692 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 98 operasyonda 190 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, 107 tabanca, 34 av tüfeğine, trafik kurallarını ihlal eden 586 sürücünün belgesine el konulduğu, 950 aracın ise trafikten men edildiği belirtildi.