Kastamonu'da 3 Şüpheli Tutuklandı

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Kastamonu'da iki silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 Aralık'ta Okmeydanı Mezarlığı'nda, 9 Aralık'ta da Cevizli Park'taki silahla yaralama olaylarına karıştıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada boş kovanlar ve 30 gram kenevir ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.H, A.Y. ve M.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.