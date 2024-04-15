Kastamonu\'da 78 kişi suçlardan aranıyordu, hepsi yakalandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 78 kişinin yakalandığı bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 1-14 Nisan tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, aralarında hükümlülerin de bulunduğu 78 kişi yakalandı.
Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 7 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir sürücü tarafından kullanılan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı. Sürücü kaza yerini terk ederken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, polis sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
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