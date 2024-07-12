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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Kastamonu'da 900 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğayı ve yaban hayatını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Kanatlı Yaban Hayvanı Yetiştirme Programı" kapsamında Gümüşhane'den nakledilen 900 keklik, doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ava kapalı sahada gerçekleştirilen salımla azalan keklik popülasyonun desteklenmesi ve artırılması, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yöre halkının desteği alınarak koruma ve kontrol faaliyetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesinin hedeflendiği kaydedildi.